Acre é o 3º que mais vacina na Amazônia, diz Ministério

- Publicidade-

O Acre chegou nesta terça-feira (24) ao percentual de 78% de aplicação das vacinas recebidas do Ministério da Saúde, o que põe o Estado na 3ª colocação no ranking de vacinação na Amazônia.

No caso, neste momento o Tocantins lidera ao aplicar mais de 83% das doses. Roraima aparece em 2º, com 82,1%.

Há rankings que colocam o Acre abaixo, o que foi rechaçado pela diretora do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Acre, Renata Quilles.

“Não confere”, disse ela ao ac24horas, que pediu avaliação de um rankeamento produzido no Amazonas. Ela mostrou os dados atualizados da plataforma LocalizaSUS, que traz os dados oficializados pelo Ministério da Saúde.

Atualmente há dois gargalos a serem superados em favor do avanço da imunização no Acre: a digitação de fichas no sistema e a busca pela 2ª dose. “Mais de 100 mil dos atrasados e dos que devem buscar por esses dias”, disse Quilles.