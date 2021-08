- Publicidade-

Nesta segunda-feira, 23, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde deve receber uma nova pauta de distribuição de vacinas contra Covid-19.

No geral, são 8.190 doses de Pfizer, 8 mil da Coronavac e 31 mil do imunizante Fiocruz/AstraZeneca, totalizando 47.190 doses. Até o momento, o estado já recebeu mais de 800 mil doses do imunizante.