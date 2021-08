Acidente grave entre carreta e moto deixa um morto e um ferido no interior do Acre

- Publicidade-

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente, na noite deste domingo (1), no km 71 da BR-364, sentido Sena Madureira/Bujari, nas proximidades da fazenda Bela Aliança, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu entre um caminhão e uma motocicleta que colidiram de frente, sendo que uma das vítimas, provavelmente o condutor da moto, já estava sem vida. Na força do impacto, os dois que estava na motocicleta bateram a cabeça no para-brisa e os veículos ficaram com a frente destruída.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou a morte de uma pessoa. Uma sobrevivente recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.

Veja o vídeo: