Aberto oficialmente o 103º Novenário em Honra à Padroeira de Cruzeiro do Sul Nossa Senhora da Glória

Com o tema “Nossa Senhora da Glória Mãe de Deus, Auxílio do Povo”, foi aberto oficialmente o 103º Novenário em honra à Padroeira de Cruzeiro do Sul nesta quinta feira, 5 de agosto com o hasteamento da bandeira da padroeira. Pelo segundo ano seguido, a Diocese suspendeu a procissão e o show de encerramento por causa da pandemia de Covid-19. Mas haverão missas diariamente do dia 6 ao dia 15, sendo que no último dia será realizada uma grande carreata pelas ruas de Cruzeiro do Sul.

O bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, juntamente com o governador Gladson Cameli, o prefeito Zequinha Lima, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas e fiéis presentes participaram da solenidade.

As missas estarão liberadas para participação dos fiéis. A Catedral que tem capacidade para mil pessoas sentadas, apenas a metade desse público vai poder participar em cada noite durante as celebrações.

“Está sendo tudo bem organizado graças a Deus, porque no ano passado, começamos sem ninguém. Estava ainda totalmente fechado na metade do novenário que começou ao ser aberto 30% e quanto a este ano já estamos numa situação melhor de pandemia. Em termos também de vacinação, estamos podendo fazer com número limitado mas também com a presença física, além dos meios de comunicação das redes sociais. Foi um presente que Deus nos deu através da ciência e da tecnologia” enfatizou o Bispo Dom Flávio Giovenale.

Durante as missas haverá um controle do número de participantes com 50% da capacidade de maneira que se continuará mantendo os cuidados necessários, portanto, com o uso de máscaras e álcool gel.

A partir desta sexta-feira, 06, fichas serão distribuídas por ordem de chegada para acesso a Catedral. Também terão cadeira na parte de fora já com o distanciamento e se alguém chegar e já estiver o espaço ocupado a pessoa deverá ir em outro dia.

“Teremos missas às 9h da manhã, às 15h e às 18:30 com a mesma celebração da novena com o terço” ressaltou o Bispo.

O governador Gladson Cameli veio ao município, exclusivamente para participar da cerimônia de abertura do novenário.

“Nossa senhora da Glória e eu como um cristão cruzeirense não poderia deixar de estar presente, principalmente no momento em que estamos precisando renovar nossa fé, nossa esperança de um momento tão difícil que o mundo viveu, vivenciou e que ainda estamos vivenciando. O que eu quero é saúde, uma fé e esperança renovada. Ao mesmo tempo, aproveitar que esse dia dos pais que está se aproximando, possamos estar próximos dos nossos pais. E que a gente possa dar um abraço, um beijo e agradecermos a Deus por estarmos presentes no momento tão importante que é. Muitas pessoas vão chorar e sentir saudade porque os perderam”, destacou o governador Gladson Cameli.