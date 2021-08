A fatura um dia chega: GAECO e PM prendem lideranças do CV durante operação em Sena Madureira

- Publicidade-

Nas primeiras horas dessa quarta-feira 18, o GAECO, contando com o apoio do 8° Batalhão da polícia militar cumpriu dois mandados de prisão, busca e apreensão no bairro Praia do Amarilho, em Sena Madureira contra dois integrantes da ORCRIM comando vermelho, que foram surpreendidos em casa.

O trabalho coordenado pelo promotor de justiça, Bernadano Albano, teve o objetivo de desarticular os criminosos e oferecer tranquilidade a população. “Os presos serão conduzidos ao presídio local Evaristo de Moraes e ficarão a disposição da Vara de Delitos de Organização Criminosa. Importante destacar que os dois presos ja foram ouvidos nesta manhã, inclusive, confessaram integrar o comando vermelho”, disse o promotor à reportagem do programa Radar 104.

Ainda segundo o promotor, as duas lideranças presas na manhã de hoje eram consideradas conselheiro e liderança de bairro que gerenciava o interesse da ORCRIM, cobrando ingresso de outros membros no bairro Praia do Amarilho, o que resultou em prisão preventiva expedida pela justiça acreana.

“Trata-se de um trabalho de interiorização do Gaeco, que já passou por Cruzeiro do Sul e que agora chegou também a Sena Madureira”, acrescentou o promotor.