9 Dicas Para Ganhar Seguidores Grátis no Instagram em 2021

Só que é muito mais fácil falar do que fazer, fazendo com que muitas empresas já estabelecidas queiram comprar seguidores no Instagram em sites confiáveis como o Impulsogram para rivalizar com seus competidores.

E a verdade é que comprar seguidores no Instagram pode trazer resultados reais e extremamente positivos, principalmente quando escolhemos empresas confiáveis e seguras.

Mas também é possível crescer no Instagram de maneira completamente orgânica, basta seguir as dicas que destacamos a seguir.

Estabeleça metas

Para crescer no Instagram, é necessário conquistar seguidores aos montes. E isso só será possível com metas bem estabelecidas e um plano consistente para que elas sejam atingidas.

É preciso pensar onde você quer chegar e como você quer influenciar seu público. Além disso, também é possível criar uma estimativa de quando cada uma das metas traçadas deverá ser atingida.

Defina seu público alvo

Ao buscar novos seguidores, é preciso levar em consideração as características do público que você deseja atingir:

Idade

Onde moram

Quando e como eles utilizam o Instagram

Seus principais desafios e problemas

Com essas informações, você será capaz de estruturar um perfil no Instagram que capture o interesse das pessoas com as quais você deseja se comunicar. Além disso, isso também faz com que você crie um conteúdo mais focado, que esteja sempre de acordo com as expectativas da sua audiência.

Utilize o buscador do Instagram como um aliado

Para que as pessoas sigam você no Instagram, é necessário que elas encontrem sua conta. Só que quase nenhum texto que está em seu perfil é levado em consideração pelo buscador do Instagram, que foca apenas no nome exibido e em seu username.

Por isso, recomendamos que você mantenha sempre uma padronização em todas suas redes sociais, tornando mais fácil que as pessoas encontrem você e sua marca.

Além disso, o nome exibido em seu perfil pode ter até 30 caracteres e sempre é uma boa ideia incluir palavras-chaves que façam com que você seja encontrado mais facilmente.

Utilize hashtags relevantes

Utilizar hashtags é uma das maneiras mais eficientes de ganhar seguidores grátis no Instagram. Basta que você inclua hashtags relevantes em suas publicações, que podem ser encontradas com auxílio de alguns aplicativos, para que o público possa chegar até você por meio delas.

São permitidas até 30 hashtags por postagem, mas tente sempre focar na efetividade das palavras escolhidas, não na quantidade. Principalmente porque muitas hashtags em uma única publicação irá transmitir a sensação de que seu conteúdo é apenas mais um spam.

Construa um perfil interessante

Mais de 65% das visualizações recebidas por perfis de marcas e negócios são de não-seguidores. Sendo assim, é preciso enxergar cada uma dessas pessoas como potenciais seguidores e clientes.

Então capriche na hora de construir seu perfil para ganhar seguidores grátis no Instagram.

Apresente sua marca na bio e construa uma identidade visual que chame atenção. Isso sem esquecer de manter a qualidade das suas publicações. Com isso, você será capaz de conquistar os usuários que chegaram no seu perfil por acaso e fazer com que eles cliquem no botão de seguir.