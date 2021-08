80 concursos com vagas para nível médio abertos no Brasil; VEJA

Concurso Banco do Brasil 2021: edital e inscrições; 4.480 vagas

No momento, existem 80 editais de certames com vagas para servidores efetivos e temporários. Na matéria abaixo, você verá número de vagas para candidatos de nível médio, valor da remuneração e prazo final de inscrição. As informações foram atualizadas no dia 03 de agosto de 2021. Caso você não encontre o que está procurando nesse artigo, vá em “cargos” no menu do nosso site e verifique mais opções.

Concursos para nível médio no estado do Acre

Processo seletivo IAPEN AC

Quatro vagas, sendo uma para nível médio;

Inscrições até 09 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.077,05 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Processo seletivo Detran AC

62 vagas, sendo uma para nível médio;

Inscrições até 05 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 até R$ 2.130,25, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado de Alagoas

Concurso CORE AL 2021

04 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 28 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de até R$ 1.699,00 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado da Bahia

Processo seletivo Prefeitura de Juazeiro

822 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 06 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remunerações dede R$ 1.101,55 até R$ 10.313,39, dependendo do nível;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado do Ceará

Concurso COREN CE

Sete vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 27 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remunerações de R$ 3.424,91 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso CREMEC 2021

20 vagas e cadastro reserva, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 16 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 4.140,00 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no Distrito Federal

Processo seletivo CFT

22 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 13 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remunerações de R$ 2.500,00 até R$ 5.000,00, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado de Goiás

Processo seletivo CFT

18 vagas para nível médio;

Inscrições até 12 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remunerações de R$ 1.160,00;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado do Maranhão

Concurso SEAP MA

Cadastro reserva, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 07 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Salário de R$ 1.500,00 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado de Minas Gerais

Concurso CEFET MG

89 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até o dia 20 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 2.446,96;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso Prefeitura de São João Del-Rei

346 vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até o dia 20 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.142,71 a R$ 1.874,03 para nível médio/técnico;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso UFR MT

Nove vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até o dia 16 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 2.446,96 para nível médio/técnico;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio em Mato Grosso do Sul

Concurso CAU MS

Cinco vagas imediatas mais 160 de cadastro reserva, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 19 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.814,72 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado do Pará

Processo seletivo SEAP PA

1.945 vagas para nível médio;

Inscrições até 08 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 2.810,00;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado da Paraíba

Concurso Prefeitura de Bayeux

3.413 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 11 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remunerações de até R$ 1.400,00 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio em Pernambuco

Processo seletivo Prefeitura de Afrânio

158 vagas imediatas mais 752 de cadastro reserva, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 08 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.100,00 até R$ 12.000,00, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado do Piauí

Concurso PM PI

690 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 26 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.470,66 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado do Paraná

Processo seletivo Prefeitura de Piraquara

Oito vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 09 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.383,05 para nível médio

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concurso Prefeitura de Umuarama

70 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 23 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.487,46 até R$ 2.974,91, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado do Rio de Janeiro

Concurso Instituto Militar de Engenharia (IME) 2021/2022

92 vagas para nível médio;

Inscrições até 17 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.334,00;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso Bombeiros RJ

Três mil vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 13 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.226,94;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso IFRJ

53 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 22 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.945,07 até 4.180,66, dependendo do nível;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado de Rondônia

Concurso CRMV RO

71 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até 17 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.709,95 até R$ 6.400,00, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado do Rio Grande do Sul

Concurso TJ RS

Duas vagas, incluindo oportunidade para nível médio;

Inscrições até 20 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 4.712,55 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso TRENSURB

Seis vagas, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 26 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Vencimento de R$ 1.967,59 até R$ 7.838,08, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concurso Prefeitura de Caxias do Sul

Cadastro reserva, incluindo oportunidades de nível médio;

Inscrições até 22 de agosto de 2021 (prazo previsto para quem é PcD);

Vencimento de R$ 1.860,94 até R$ 14.267,30, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o concurso.

Concursos para nível médio no estado de Santa Catarina

Processo seletivo SAP SC

52 vagas para ensino médio e nível técnico;

Inscrições até 16 de agosto de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 3.057,87;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Concursos para nível médio no estado de São Paulo

Processo seletivo SESCOOP

Várias vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 13 de setembro de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 1.954,73 para nível médio;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

Processo seletivo Prefeitura de Ubatuba

129 vagas, incluindo oportunidades para nível médio;

Inscrições até o dia 23 de julho de 2021 (prazo previsto);

Remuneração de R$ 15,12 até R$ 18,45 por hora trabalhada, dependendo do cargo;

Veja mais informações em nossa matéria sobre o processo seletivo.

