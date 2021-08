4 pessoas passam por tribunal do crime e levam tiros nas mãos

- Publicidade-

Na noite desta quinta-feira, (19), quatro pessoas sendo três homens e uma mulher, foram baleadas com tiros nas mãos por volta das 21h, em um Riprap, próximo a rua Morumbi, bairro São José 3, zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas por uma das vítimas, os mesmos passaram por uma espécie de tribunal do crime, que é quando criminosos envolvidos com o tráfico realizam justiça com as próprias mãos, para punir alguém que anda em desacordo na comunidade. Todos receberam atendimentos e em seguida foram liberados.