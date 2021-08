10 Estratégias e Dicas para Ganhar Curtidas no Instagram

- Publicidade-

Diversos donos de negócio criam contas no Instagram esperando receber milhares de curtidas em suas publicações. Só que, mesmo depois de alguns meses, sua visibilidade continua mínima e não há expectativas de que as coisas melhorem.

É nesse momento que surge a ideia de pagar por interações no Instagram, algo que pode dar muito certo desde que você também invista em outras estratégias para aumentar seu engajamento.

Pensando nisso, decidimos trazer algumas dicas de como ganhar curtidas reais no Instagram.

Siga mais pessoas

Seguir pessoas que também estão inseridas no seu nicho pode ser algo extremamente vantajoso. Utilize a aba Explorar para encontrar esses perfis e não deixe de interagir com curtidas ou comentários.

Ao fazê-lo, é bastante provável que você receba essas interações de volta, além de ter grandes chances de ganhar um novo seguidor.

Por isso, crie o hábito de visitar e seguir novos perfis diariamente. Isso irá aumentar sua visibilidade e impulsionar seu número de seguidores, algo que irá transmitir mais credibilidade para sua marca.

Utilize os stories

Os stories do Instagram permitem que você publique fotos ou vídeos de até 15 segundos. O mais interessante é que essas postagens só ficarão disponíveis durante 24 horas antes de desaparecer.

Sendo assim, essa é uma ferramenta muito mais descompromissada, não exigindo o mesmo grau de aprimoramento que as publicações do seu feed. É possível, por exemplo, destacar um pouco da rotina do seu negócio ou divulgar produtos e promoções.

Compre curtidas

Não há problema algum em comprar interações para o Instagram desde que você esteja trabalhando com sites confiáveis e que ofereçam engajamento vindo de usuários reais e autênticos.

Essa é uma ótima maneira de fornecer o impulso necessário para que você se destaque em meio à multidão.

Realize lives

Uma das ferramentas mais populares no Instagram na atualidade são as lives, que agora podem ser feitas com até quatro pessoas. Essa é uma ótima maneira de entreter seus seguidores e responder perguntas sobre sua marca, produtos ou serviços.

Também é possível oferecer cupons de desconto ou mesmo prêmios durante a live para os espectadores. Um estímulo para que seu público acompanhe tudo, do início ao fim.

Publique com frequência

Diversas contas no Instagram acabam caindo no esquecimento por não realizarem publicações de maneira consistente. É preciso garantir que isso não aconteça com sua marca e que você continue a ganhar curtidas reais.

Quando os seguidores de um determinado perfil percebem que o conteúdo que eles esperavam não está sendo entregue, o mais provável é que eles deixem de interagir com aquela página – ou até mesmo deixem de seguir. Por isso, é essencial publicar constantemente para garantir seguidores e engajamento.

Comente em publicações populares

Utilize o Explorar do Instagram para encontrar publicações populares do seu nicho e interaja com essas postagens. Isso pode ser útil, já que outras pessoas poderão ver seu comentário e ficar curiosos para conhecer mais sobre o seu negócio.

Com isso, esses usuários irão visitar seu perfil e, caso gostem do que encontrarem, não irão exitar antes de clicar no botão seguir. Isso sem mencionar a possibilidade de uma melhora significativa no seu engajamento.

Faça boomerangs

O boomerang é uma espécie de conteúdo que fica no meio termo entre o vídeo e o GIF. Basicamente, temos aqui um vídeo que é reproduzido normalmente e, em seguida, de trás para frente. Eles são realmente ótimos para chamar a atenção dos seus seguidores e ganhar curtidas reais, então use sem moderação.

Realize parcerias com outras marcas

Realizar parceria é muito comum entre empresas que possuem um objetivo em comum. É possível criar laços com negócios que oferecem produtos ou serviços que, mesmo fazendo parte do seu nicho, não se configuram competidores diretos.

Dessa maneira, ambos os lados saem ganhando. Essa é uma maneira eficiente de aumentar sua visibilidade e engajamento, o que certamente irá resultar em novos clientes e vendas.

Realize sorteios

Todos adoram ganhar coisas grátis e isso também é válido no Instagram. Por isso, realizar sorteios no Instagram é uma ótima maneira de ganhar curtidas reais e aumentar seu engajamento.

Não esqueça de caprichar na divulgação, utilizando uma foto dos prêmios para estimular a participação das pessoas. Além disso, também é possível estabelecer algumas regras para participação, como curtir a postagem, compartilhá-la nos stories ou marcar amigos.

Divulgue seu conteúdo em outras plataformas

É realmente difícil se destacar em uma rede social como o Instagram, especialmente quando se tem poucos seguidores. Sendo assim, é sempre importante aproveitar o público que você já consegue atingir.

Divulgue suas publicações em outras redes sociais e plataformas para que você possa atrair mais pessoas para sua página no Instagram. Se seu conteúdo for interessante, certamente essa divulgação resultará em novos seguidores e no aumento do seu engajamento.

O Instagram pode ser uma verdadeira mina de ouro para o seu negócio. Utilizando boas estratégias, será possível aumentar sua audiência na plataforma e transformar seguidores em clientes fiéis.

Por isso, aproveite as dicas apresentadas aqui e mãos à obra! É hora de ganhar curtidas reais no Instagram.