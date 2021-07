Xapuri registrou 51 vacinas vencidas e autorizou reaplicação

- Publicidade-

O prefeito do município de Xapuri, interior do Acre, declarou na manhã desta terça-feira, 6, em entrevista à Rede Amazônica, que após um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal, foi constado que 51 pessoas teriam recebido doses vencidas contra a Covid-19.

Segundo o prefeito Bira Vasconcelos (PT), que na última sexta-feira, 2, havia negado a informação de vencimento das doses da AstraZeneca/Fiocruz, a constatação das irregularidades só foi possível em meio uma auditoria, onde foi verificado que algumas doses de três lotes (CTMAV501, 4120Z025, 410Z004) do imunizante foram aplicadas fora do prazo.

Vasconcelos destacou que, a partir de agora, a gestão vai aguardar 28 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde, para reaplicação das dose.