Whindersson Nunes preocupa fãs ao postar foto em um hospital

O humorista Whindersson Nunes, aos poucos, vai voltando a fazer publicações em suas redes sociais. Na tarde desta quarta-feira (07), o youtuber postou uma foto em um banheiro de um hospital e preocupou seus seguidores. Whindersson foi submetido a uma cirurgia em um local íntimo.

A foto foi publicada com uma descrição onde o humorista explica o motivo de estar em um hospital e o procedimento cirúrgico que foi submetido. Brincando com toda a situação, o youtuber não mediu as palavras para contar que teve que refazer uma cirurgia na região do ânus.

“Lembra da cirurgia no ‘tóba’ que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na merda do cachorro”.

O procedimento cirúrgico ocorreu na mesma região em que o humorista operou no ano de 2019. Na época, o youtuber contou que procurou ajuda médica ao sentir fortes dores na região anal. Após avaliação, precisou ser levado em caráter de urgência para a realização de uma cirurgia.

Na ocasião, Whindersson não perdeu a oportunidade e, de forma bem humorada, por meio de sua conta oficial no Twitter, escreveu:

“Vou operar o tóba daqui 25 minutos kkkkkkkkkkk to falando sério??

Tava sentindo uma dor na beirada do forébis, fui no médico ele disse que tinha que operar URGENTE! Mas era só o que me faltava ??? Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria isso?”.

A postagem, e a forma bem humorada de levar a vida, estão voltando aos poucos. Whindersson está passando por um momento conturbado em sua vida. Após a morte do filho recém-nascido, o humorista teria entrado em forte quadro depressivo, chegando a sofrer com alucinações.

Confira a publicação de Whindersson Nunes!