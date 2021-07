Whindersson Nunes desabafa sobre luto: “Imaginava meu filho subindo no palco comigo”

- Publicidade-

“Às vezes eu sinto o cheiro do fundo do poço. Tem dias que na minha cabeça fica só rolando um eco, sabe? Imaginava meu filho subindo no palco comigo em Manaus”.

No vídeo, intitulado de Psiquiatra, o comediante dialoga com um profissional da saúde mental, representação de sua própria mente. “Fico fora da realidade porque parece que sou um monte de gente. Só que eu não sou um monte de gente. Tá legal que um monte de gente me vê. Mas eu não sou um monte de gente. Eu só sou eu mesmo“, disse.

Whindersson ainda ironizou amor excessivo que ganhou por conta da fama ao ganhar itens como capinhas e carregadores de celulares e até mesmo uma melancia com a imagem de seu rosto:

“Famoso é trabalhar onde, doutor? Famoso não é trabalho. Trabalho é o cara que cata lixo, o que é pedreiro, o que é ator…”.

“Você precisa se informar, ajudar os seus. Você precisa colorir seus pensamentos“, aconselha o cantor Seu Jorge, intérprete do psiquiatra no vídeo. O humorista, no entanto, deixou claro que o formato dos seus vídeos não vão ser modificados:

“Esse vídeo (‘Psiquiatra’) foi só para eu voltar (ao YouTube). Logo mais tem paródias, vlogs e tudo o mais. (Isso o que fiz) é só um pontapezinho para a gente se sentir bem e seguir em frente. E vamos simbora”.

Em recente post no Twitter, o famoso fez um desabafo sobre a saudade que sente do filho, que faleceu dois dias após o nascimento prematuro. “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode”, declarou o famoso, completando: “E quando você precisa que o tempo ande rápido ele para. Enfim“.

“Fica firme, homem valoroso, Deus é contigo”, postou um internauta. Outro desabafou: “Você vai descobrir o quanto é forte, porque a maior ferida você já teve, e vai ver que mais nada nesse mundo é capaz de te ferir”.

“Força, Whindersson! Acredite que tudo vai melhorar, seu filho será eterno, mas logo, logo ele estará vendo do céu irmãozinhos brincando com os pais”, disse mais um.