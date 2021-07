Whey protein: veja benefícios para além dos treinos

- Publicidade-

Bastante popular entre os praticantes de musculação e esportistas, a proteína do soro do leite, mais conhecido como whey protein, também pode ser usado com outros objetivos, que vão além do treino de alta intensidade.

Segundo estudos internacionais, um dos benefícios já comprovados do whey no corpo humano é para o intestino.

Os resultados mostraram que o efeito imunomodulador ajuda na melhora da flora bacteriana da pele, evitando inflamações, descamações, manifestações agudas de rosácea, entre outros.

De acordo com Nathália Pinho, nutricionista da marca de suplementos Clean Whey, o produto contribui para o emagrecimento, a beleza da pele e dos cabelos.

”É benéfico a qualquer hora do dia e não somente após o treino ou para aqueles que têm uma rotina de exercícios. Por ter maior quantidade de aminoácidos essenciais, o suplemento possui também maior eficácia que o colágeno hidrolisado”, explica a profissional.

Apesar do whey protein ser indicado para diversos tipos de objetivos, é fundamental consultar um nutricionista para definir a dose ideal para você.

O uso incorreto do suplemento pode fazer com que o organismo reaja de forma exatamente oposta ao desejo. Por tanto, nunca tome sem qualquer tipo de orientação e com um dieta balanceada.