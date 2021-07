WhatsApp permite ocultar o status online e digitando: Veja como fazer O WhatsApp possuir configurações para definir quem pode ver sua foto de perfil, adicionar você a um grupo ou ver o recado associado ao seu perfil. - Publicidade- Porém, sempre que você abrir o aplicativo, qualquer pessoa – mesmo que não seja seu contato – poderá ver que você está ativo no app de uma forma bem simples: o texto “online” aparece logo abaixo do seu nome.

Porém, sempre que você abrir o aplicativo, qualquer pessoa – mesmo que não seja seu contato – poderá ver que você está ativo no app de uma forma bem simples: o texto “online” aparece logo abaixo do seu nome.

Atualmente, nenhuma das configurações do WhatsApp modifica a exibição do “online”.

Contatos bloqueados não podem ver o “online”, mas esses contatos também não podem enviar nenhuma mensagem a você – o que normalmente não é o objetivo de quem tenta esconder essa informação.

CUIDADO AO EVITAR O ‘ONLINE’

Antes de tentar esconder o aviso de “online”, é importante lembrar que essa prática pode ter consequências inesperadas.

O “online” do WhatsApp é confiável justamente porque não pode ser desativado.

Quando alguém perceber que está recebendo mensagens de você sem ver o “online” ou o “digitando” antes, é provável que seu contato suspeite que há algo de errado, porque não é algo próprio do aplicativo.

Em outras palavras, a ideia de esconder sua presença pode facilmente acabar gerando mais dúvidas e suspeitas.

Se há alguém incomodado por não receber respostas depois de ver você online, essa pessoa pode acabar perdendo toda a confiança no “online” do seu contato, levando à conclusão – possivelmente correta – de que você está evitando e se escondendo dela.

Configurações de privacidade do WhatsApp permitem controlar apenas o ‘visto por último’, o ‘recado’ associado ao perfil e o ‘status’ que funciona como o stories do WhatsApp. Não há ajuste para o aviso de ‘online’. — Foto: Reprodução

COMO LER O WHATSAPP SEM FICAR ‘ONLINE’

A leitura de mensagens pelas notificações do smartphone (estando a tela bloqueada ou não) é o meio mais simples para visualizar o conteúdo recebido sem abrir o WhatsApp e “denunciar” que você está conectado.

Mas essa prática nem sempre tem utilidade: as notificações mostram poucas conversas e apenas trechos do que foi recebido.

Fora isso, existe um truque bastante simples para não ser “dedurado” pelo aviso de “online” do WhatsApp. Parece óbvio, mas basta abrir o WhatsApp sem estar “online” (conectado à internet).

Ativar o “modo avião” no seu smartphone para desligar a rede Wi-Fi e a conexão com a rede móvel é um dos métodos mais intuitivos para fazer isso.

Sem acesso à internet, o WhatsApp não poderá “avisar” que você abriu o aplicativo e você não aparecerá “online”.

É possível digitar e até “enviar” mensagens sem uma conexão, mas elas só serão entregues quando você desligar o modo avião ou conectar manualmente a uma rede Wi-Fi.

Seus contatos também não serão notificados enquanto você estiver digitando no modo avião. Ou seja, o truque funciona para esconder tanto o “online” como o “digitando”.

MÉTODOS ALTERNATIVOS SÃO ARRISCADOS

Alguns aplicativos e extensões para navegadores prometem “melhorar” o WhatsApp, inclusive com opções para esconder o “online” e o “digitando”.

O problema dessas “soluções” é que elas precisam interferir na sua conexão com o WhatsApp para oferecer esses recursos.

Se você se preocupa com sua privacidade e não quer divulgar quando está online ou digitando, faz pouco sentido colocar toda a sua intimidade em risco usando aplicações não oficiais para se conectar ao WhatsApp.

Caso esses apps ou serviços sofram ataques de hackers, é possível que a segurança das suas conversas fique em risco.

Também há aplicativos que permitem ler o “histórico” de notificações do celular. Esse truque permite visualizar (ao menos parcialmente) as mensagens recebidas através do WhatsApp sem abrir o aplicativo.

Ao contrário da notificação normal – que condensa informações e deixa apenas o que for mais recente -, a consulta ao histórico tende a permitir a leitura de várias conversas e mensagens que foram recebidas em notificações individuais.

Para que um app possa exibir o histórico de notificações, ele precisa receber permissão para acessar e registrar todas as notificações recebidas. Isso é arriscado, pois a leitura de notificações não dá acesso apenas ao WhatsApp, mas também aos seus SMSs e outros recursos.

A leitura de notificação é uma das permissões consideradas “especiais” no Android, porque apps de espionagem se aproveitam dela para acessar códigos de autorização recebidos por torpedos ou monitorar suas comunicações.

Se o aplicativo usado para essa finalidade não for de absoluta confiança, existe uma chance de problemas graves.

Como no caso das extensões de navegador, o uso desses mecanismos para contornar o funcionamento regular do WhatsApp não é recomendado.