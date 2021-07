Vôlei masculino: Brasil sofre 1ª derrota em Tóquio por 3 sets a 0 para os russos

O Brasil sofreu com erros de ataque e para conseguir passar pelo bloqueio russo. Um jogo que parecia ser como foi o anterior, contra a Argentina, que a Seleção saiu atrás, mas conseguiu uma recuperação digna dos atuais campeões olímpicos, acabou não sendo desta forma.

O primeiro set foi bastante equilibrado, com cada equipe podendo usufruir da frente do placar em diversos momentos. Já na marca dos 20 pontos, quando o Brasil parecia que iria abrir uma vantagem maior para fechar o set, os Atletas da Rússia viraram, chegando a 23 x 20.

A Seleção fez o 21º graças ao erro de saque dos russos, mas Wallace atacou para fora logo em seguida, dando o set-point para o adversário. O set fechou em 25 x 22 para o Comitê Olímpico Russo.

No começo do segundo set, os russos surpreenderam saindo até três pontos na frente e mantendo uma distância segura dos brasileiros. Com muito sucesso no bloqueio, os Atletas da Rússia chegaram a 13 x 7.

Foi aí que Renan Dal Zotto resolveu fazer substituições tirando Bruninho e Lucarelli para dar lugar a Cachopa e Douglas Souza. A diferença no placar diminuiu para três pontos com eles em quadra.

Quando o marcador mostrava 22 x 16, o Brasil começou uma recuperação para impedir o segundo ponto de set dos russos, conseguiu encurtar a diferença, mas somente para que o placar final não fosse tão vergonhoso. Fim de set: 25 x 20, 2 x 0 para os Atletas da Rússia.

O terceiro set, que poderia confirmar a vitória dos russos, foi bastante parecido com o primeiro, sem que nenhum dos times se sobressaísse.

Na reta final, a Seleção ficou vendo os adversários colocando as bolas no chão, melhorando no saque, fechando o bloqueio e não deu pra evitar a primeira derrota. Mais três pontos para o Comitê Olímpico Russo na Olimpíada, 3 x 0, com 25 x 20 no último set.