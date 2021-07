VÍDEO: Zezé di Camargo vira piada ao errar conta básica de matemática

- Publicidade-

O cantor sertanejo Zezé di Camargo virou piada nas redes sociais depois de compartilhar um vídeo no seu perfil do Instagram nesta terça-feira (6), no qual aparece pedindo visualizações em sua nova música. Ele pede que 100 seguidores ouçam a canção dez vezes para bater a marca de 1 milhão de visualizações, mas a conta está errada.

No vídeo, postado nos stories, mas apagado logo em seguida, ele pede que os seguidores assistam “Tira a Roupa e Me Beija“, seu novo trabalho solo. “Quase 3,5 milhões de seguidores [no Instagram], se a gente pegar aí 100 seguidores pra ouvir a música 10 vezes, bate um milhão… tá fácil demais gente“, disse. “Se 100 seguidores ouvir (sic) a música 10 vezes, vai bater um milhão“, repetiu. “Bora gente“, pediu.

A conta feita pelo sertanejo, porém, está errada. Para que o vídeo alcance 1 milhão de visualizações, seria necessário que 100 mil seguidores assistissem o clipe dez vezes. Com 149 mil inscritos no YouTube, seu clipe mais recente, postado há seis dias, tem 362 mil visualizações.

O vídeo logo repercutiu nas redes sociais e virou piada entre os internautas. Muitas pessoas riram do erro do sertanejo. “Embora euzinha seja uma criatura de humanas algo me diz que esse cálculo de Zezé di Camargo não tá certo“, disse Dan Pimpão. Outras, no entanto, preferiram ensinar o cantor a fazer o cálculo correto. “Se 100.000 seguidores ouvirem 10 vezes, acho“, corrigiu Ana Lima.

Mais tarde, Zezé apagou a publicação e voltou à rede social. Ele postou um novo vídeo agradecendo aos fãs e novos seguidores. Segundo o sertanejo, ele ganhou quase 100 mil seguidores nos últimos dias e ficou contente com os números. “Ganhei nos últimos três dias quase 90 mil seguidores, isso nunca aconteceu. Nunca tinha visto crescer tão rápido“, disse.

Recentemente, Zezé di Camargo e o apresentador Rodrigo Faro trocaram farpas na internet. Na semana passada, o contratado da Record TV foi diagnosticado com a Covid-19 e cancelou gravações agendadas. O cantor, então, resolveu falar a respeito em um comentário de uma publicação do jornalista Leo Dias. “Rodrigo é um menino talentoso, mas vende até a mãe por audiência. Uma Pena!!!”, escreveu o parceiro de Luciano.

O comentário causou um mal-estar entre os famosos. O apresentador Rodrigo Faro usou o Instagram para responder a fala de Zezé e fazer um longo desabafo. “Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza“, escreveu Faro. “Creio que a imagem que você tem a meu respeito diga mais sobre você do que de mim“.

Assista abaixo a gafe de Zezé: