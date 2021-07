VÍDEO: Zé Felipe e Virgínia causam aglomeração em Gramado

- Publicidade-

Em viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, a influenciadora Virgínia e o marido, o cantor Zé Felipe, causaram aglomeração das pessoas que estavam passando no local. Uma multidão se juntou para tentar chegar perto do casal e tirar fotos.

Os dois influenciadores foram para o estado sulista para descansar ao lado da família, incluindo a pequena Maria Alice. Nessa segunda-feira, a jovem publicou cliques e vídeos sobre a viagem e ela mesma mostrou a movimentação dos fãs.

Internautas comentaram a situação e criticaram o fato de os pais levarem um bebê de apenas um mês de vida para a viagem, que acabou causando aglomeração de pessoas e elevando o risco de contaminação por Covid-19.

“E olha quem tá conhecendo Gramado: Mary Alice”, escreveu Virgínia em uma das publicações que fez no perfil dela do Instagram.

“Amores da minha vida”, comentou o papai coruja, Zé Felipe. Vários internautas elogiaram as fotos, mas a opinião de muitos mudou depois da publicação da aglomeração formada.

Nos stories, o casal está dando muitos detalhes da viagem e foi por lá que Virgínia mostrou a muvuca que foi formada e disse que nunca acontecera uma situação assim com ela. Em um dos momentos mostrados, o casal está dançando com fãs em um local fechado.

Seguranças ajudaram o casal a passar pelas pessoas que aguardavam eles saírem de um restaurante em que almoçaram. Virgínia agradeceu o carinho das pessoas que estavam no local e disse estar extasiada com o amor que tem recebido.

Quem também causou aglomeração por onde passou foi Zezé di Camargo, porém, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Quem fez a denúncia nas redes sociais foi exatamente a noiva do cantor, Graciele Barbosa.

A influenciadora postou um vídeo no sábado (3) explicando a situação. Ela afirmou que tiveram que sair às pressas de onde estavam por conta do tumulto depois que o músico foi reconhecido por fãs. A noiva de Zezé ainda disse que correram para sair do local.

“Gente, olha, está impossível mostrar alguma coisa para vocês. Hoje foi impossível, amanhã vou tentar novamente. A gente tentou andar, mas o Zezé causou um tumulto! Ele parou Campos do Jordão”, disse Graciele nos vídeos que postou falando sobre a situação.

ZÉ FELIPE, VIRGÍNIA E FÃS DO CASAL DÃO SHOW DE IRRESPONSABILIDADE AO EXPOR MARIA ALICE A AGLOMERAÇÃO PIC.TWITTER.COM/CBATYULD5C — FÁBIA OLIVEIRA (@OLIVEIRAFABIA_) JULY 5, 2021