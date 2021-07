Vídeo: Trabalhadores morrem retirando peixes de turbina na usina Santo Antônio

- Publicidade-

Os dois trabalhavam em uma empresa terceirizada que presta serviços na usina. As vítimas e mais três trabalhadores teriam entrado na região da turbina 04 para fazer a remoção de peixes, mas acabaram ficando soterradas em uma área de atoleiro formada por sedimentos de barranco.

Um deles teria afundado e ficou atolado. O outro irmão foi tentar salvá-lo e também ficou soterrado. Uma das vítimas ainda foi retirada com vida, mas morreu no hospital João Paulo II.

O trabalhador que ficou no local só foi encontrado morto no período da noite e a Perícia Técnica e rabecão foram chamados ao local. Uma investigação será aberta pela polícia para apurar as causas da tragédia.