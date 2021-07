Vídeo: por ciúmes, policiais militares marcam duelo e acabam presos

O conflito teve início quando um dos homens enviou um convite de amizade para a namorada do outro em uma rede social.

Durante a conversa para esclarecer o assunto, o desafio do duelo teria sido lançado.

Na hora marcada, os dois agentes surgiram à paisana no posto de gasolina e a briga começou. As informações são do Diário do Nordeste.

As câmeras de segurança flagraram os homens trocando chutes e socos. As imagens também registram o momento em que um dos agentes de segurança aponta a arma para o outro.

Dentro da loja de conveniência, homens tentam separar os dois e apaziguar a situação.

Segundo a Polícia Militar do estado, os dois foram autuados em flagrante por desrespeito à regulamentação que proíbe que militares desafiem ou aceitem duelo, mesmo que ele não aconteça. Os infratores foram encaminhados para o Presídio Militar de Fortaleza.