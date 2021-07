Vídeo mostra o exato momento em que esposa mata o marido a facadas

- Publicidade-

Imagens registram o momento em que um cabeleireiro identificado como Anderson Santos Pereira, de 40 anos, é brutalmente assassinado a golpes de faca pela própria companheira. O crime aconteceu na noite deste domingo (04), na Rua Santos Dumont, localizada no Bairro Cianortinho em Cianorte (PR).

Populares passaram pelo local no momento da ação, e gravaram o fato que começou com uma briga e terminou com a morte de Anderson. Agentes do Seate e do Samu ainda tentaram socorrer a vítima, porém, o homem teve morte instantânea.

A princípio o casal teria brigado por causa de um ciúme doentio por parte da esposa. O corpo do cabeleireiro foi removido pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Civil está investigando o caso.