Vídeo mostra abelhas italianas atacando pessoas no interior do AC

Na manhã desta sexta-feira, 30, quem estava no Centro de Mâncio Lima, próximo ao Mercado Municipal e a Praça São Sebastião, viveu momentos de terror. Abelhas italianas atacaram várias pessoas e três delas deram entrada no hospital Dr. Abel Pinheiro por causa das picadas. Duas foram atendidas na sala de medicamentos e uma na de emergência, mas estão estáveis.

Durante o ataque as pessoas se escondiam dentro dos carros, embaixo de tendas, dentro de uma agência bancária e comércios como é possível ver em vários vídeos que circulam nas redes sociais. Em um deles, uma mulher aparece com muitas abelhas na cabeça e desesperada pede ajuda ao homem que está dentro de um supermercado. Com um veneno ele consegue matar várias abelhas.

“A praça, as bancas todas ficaram vazias porque estava todo mundo escondido. Eu estou debaixo de uma tenda com um balde na cabeça”, conta uma moradora.