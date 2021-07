Vereadores Sidiney Araújo e Canário Roseno acompanham trabalho de reabertura do ramal Mário Lobão

- Publicidade-

Mesmo em meio ao recesso do parlamento mirim que perdurará por todo o mês de julho, os vereadores Sidiney Araújo (PP), e Canário Roseno (PTB) continuam trabalhando para atender as necessidades da população rural de Sena Madureira.

A exemplo disso, na manhã desta quinta-feira (08), os parlamentares estiveram acompanhando o trabalho que está sendo executado pela Prefeitura Municipal no Ramal Mário Lobão. Trabalho esse, que foi solicitado pelo vereador Sidiney Araújo e foi prontamente atendido pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB).

Contente por ver os moradores sendo beneficiados através de uma solicitação de sua parte, Sidiney Araújo destacou a importância dessa ação. “É gratificante ver essa comunidade sendo contemplada por uma ação que é fruto do nosso pedido ao prefeito Mazinho. Mesmo com poucas máquinas disponíveis, eu tenho o visto o esforço dele em atender a nossa população rural”, salientou

O Parlamentar ainda acrescentou. “Quero parabenizar e ao mesmo tempo agradecer ao prefeito Serafim e toda sua equipe pela realização desse trabalho que era tão aguardado pelos moradores aqui do Ramal Mário Lobão. A Prefeitura está fazendo a sua parte, falta agora o Deracre assumir a responsabilidade em reabrir ramais também, já que o Governador tomou as máquinas da Prefeitura com essa justificativa, afirmando que o Deracre iria fazer esse trabalho, tendo em vista que o senador Márcio Bittar (MDB-AC) destinou 12 milhões de Reais para esta demanda, como representante do povo, eu vou continuar cobrando isso deles”, disse o Vereador.

O Vereador Canário Roseno também falou sobre essa ação. “A Prefeitura está fazendo todo o esforço para não deixar o produtor rural isolado, e assim possa escoar sua produção. Por isso, a equipe da Secretaria de Obras e o prefeito Mazinho estão de parabéns. Mas eu também quero lembrar que de acordo com um cronograma que foi repassado para nós vereadores, está previsto o Deracre realizar um melhoramento de 33 km no ramal Mário Lobão, e em outros ramais. Dito isto, quero pedir aos vereadores da base do Governo do Estado que cobrem mais celeridade, para que esse trabalho inicie o quanto antes, o produtor tem pressa em trazer suas produções para a Cidade. Não cobrem só da Prefeitura, mas cobrem também o Governo que vocês tanto defende”, destacou.