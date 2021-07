Vereadores Carlos Beliza e Sidiney Araújo recebem equipe da Energisa e tratam sobre a extensão do Programa Luz para Todos em Sena Madureira

- Publicidade-

Durante todo o dia de ontem, sexta-feira (09), os vereadores Carlos Beliza (MDB) e Sidiney Araújo (PP) tiveram uma agenda extensa na Zona Rural do município, juntamente com a equipe da Energisa, a Deputada Estadual Meire Serafim (MDB) e o Representante do Programa Luz Para Todos em Sena Madureira, Douglas Moura, tratando sobre a extensão da rede de energia elétrica em algumas comunidades rurais, através do programa Luz Para Todos.

Na ocasião, os parlamentares e os Representantes da referida empresa, se reuniram com moradores dos ramais Lua Nova, Vieira e Adolar, ambos localizados na BR 364 sentido Sena/ Rio Branco, e ouviram as principais reivindicações quanto a esse assunto, entre as quais cabe destacar a implantação da eletrificação rural nas residências ainda não contempladas, e a solução para as frequentes quedas de energia nessas localidades.

Beliza destacou a agenda como bastante proveitosa, tendo em vista que os problemas enfrentados pelos moradores durante vários anos, serão solucionados. Ele ainda frisou que essa ação é resultado do trabalho de muitas mãos, e de parcerias firmadas entre a Gestão Municipal, Câmara de Vereadores, Energisa, Equipe do Programa Luz Para Todos, e Assembléia Legislativa do Acre, representada pela Deputada Meire Serafim, cujo o objetivo principal é proprocionar melhorias à população.

Já o Vereador Sidiney Araújo salientou que essa pauta tem sido uma das principais bandeiras do seu mandato, muito por conta de que segundo o cronograma, o Luz Para Todos vai ser realizado somente até o fim de 2022, por essa razão, não há tempo à perder, é preciso abraçar a causa e lutar para que o máximo de moradores possíveis sejam contemplados.