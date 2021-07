Vereador Denis Araújo passa a compor a base do Prefeito Mazinho Serafim 

- Publicidade-

Na noite desta terça-feira (06), o prefeito Mazinho Serafim (MDB) ganhou mais um reforço para ajudar ainda mais no trabalho de desenvolvimento de Sena Madureira. Trata-se da vinda do Vereador Dênis Araújo (PSDB) para compor sua base de apoio na Câmara Municipal.

Eleito no último pleito eleitoral, Dênis Araújo tem sido um dos vereadores mais atuantes da atual legislatura. Após atuar por um período como parlamentar independente, o Vereador se junta ao projeto do gestor municipal, e a partir de agora irão trabalhar juntos para melhorar a qualidade de vida da população senamadureirense.

Feliz em receber o parlamentar, Mazinho falou sobre mais esse reforço em sua base no parlamento mirim. “Quero dar as boas vindas ao amigo vereador Dênis Araújo, tenho certeza que ele vem para a nossa base para ajudar ainda mais no desenvolvimento do nosso município. Conheço ele a bastante tempo, e sei que assim como eu, ele também quer o bem de Sena Madureira. A partir de hoje vamos trabalhar juntos para melhorar a vida do nosso povo. Estou feliz em recebê-lo, é um parlamentar competente, vai contribuir positivamente no processo de reconstrução da nossa cidade”, frisou Serafim.

O Vereador Dênis Araújo, também falou sobre essa decisão.”Após alguns dias de conversas com minha família e meu grupo político optei por tomar essa decisão por acreditar no projeto de trabalho do Prefeito Mazinho. Tendo em vista que no grupo que antes eu integrava, nunca fui tratado como aliado. Faço questão de frisar que essa decisão foi em consenso com meu partido. Quando fazia parte da base do governo sempre tentei um diálogo, mas eles nunca nos receberam. Enquanto o prefeito sempre esteve aberto ao diálogo e a firmar parcerias com o nosso mandato. Portanto com o consentimento de 100% do meu grupo político nós fizemos essa aliança, onde o foco principal é trabalhar para melhorar a vida da nossa comunidade”, destacou o vereador.