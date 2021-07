Vereador Dênis Araújo celebra avanço na vacinação em Sena Madureira e parabeniza Saúde Municipal 

- Publicidade-

O Vereador Dênis Araújo (PSDB), usou suas redes sociais para celebrar o avanço significativo no processo vacinal contra a covid-19 em Sena Madureira. Recém chegado de uma viagem pelo Nordeste do país, o parlamentar destacou que os municípios daquela região ainda estão imunizando pessoas com idade de 40 anos em diante, enquanto no Vale do Iaco, as vacinas já estão sendo aplicadas em moradores com idade a partir dos 18 anos.

Dênis destacou ainda, que esse é o resultado do trabalho de muitas mãos, desde o envio das doses do imunizante por parte do Governo Federal, ao empenho dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, à quem parabenizou e agradeceu o esforço imprimido nesta nesta demanda.

“O reconhecimento é algo importante, pois valoriza o esforço desses profissionais da Saúde Municipal que estão dando o seu melhor. Pois é com esse sentimento que quero parabenizar toda a gestão municipal em nome do prefeito Mazinho Serafim, e da Secretária Nildete Lira, pela celeridade no processo de vacinação anti-covid. Através desse esforço, Sena Madureira está entre as cidades que mais aplicam vacinas contra a covid-19. O reconhecimento é o combustível da alma”, disse o parlamentar mirim.

Vale destacar que a vacinação no Vale do Iaco deve ganhar um impulso à mais nos próximos dias, tendo em vista que o Ministério da Saúde destinou o maior lote de vacinas anti-covid ao Estado do Acre, desde o início do processo vacinal, com mais de 130 mil doses. Isso irá fazer com que um maior quantitativo de imunizantes sejam enviados à Sena Madureira, e consequentemente aumente o número de pessoas vacinadas contra a doença.