Vereador Carlos Beliza recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 e incentiva moradores à aderir à vacinação

O vereador Carlos Beliza (MDB) recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 ontem, sexta-feira (02) e comemorou o importante momento agradecendo à Deus e a ciência. Para o parlamentar, somente a vacina pode de fato proteger a população desse terrível vírus que infelizmente dizimou milhares de vidas no Brasil.

Por essa razão, Beliza incentiva os moradores à aderir a vacinação, pois a propagação das FakeNews quanto à esse assunto, tem sido a causa do processo vacinal no Acre e em Sena Madureira, ainda não ter atingido a meta proposta pelos profissionais de saúde.

Em sua página no Facebook, o Parlamentar destacou a importância de ser imunizado. “Desde Criança tomamos vacinas, e agora mais uma vez a ciência através da inspiração divina vem nos ajudando a vencer mais um microorganismo que já dizimou muitos. Mas creio que a partir de agora o vírus será controlado assim como foi a varíola, a Pólio, bem como também o sarampo e a rubéola”, frisou o vereador.

Vale destacar que a vacinação em Sena Madureira está na faixa etária de 30 anos de idade em diante, e as doses do imunizante estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Portanto, quem ainda não se vacinou, deve procurar a UBS mais próxima de sua residência e receber a imunização.



