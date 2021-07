Vereador Carlos Beliza participa de solenidade de divulgação do resultado do processo seletivo da Educação em Sena Madureira

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (05), o Vereador Carlos Beliza (MDB) participou do evento de divulgação do resultado do processo seletivo da Educação, realizado pela Prefeitura de Sena Madureira, que visa a contratação de professores para lecionar na área urbana e rural do município.

O evento ocorreu no auditório da Secretaria de Educação, e além do parlamentar também estiveram presentes o vice-prefeito Gilberto Lira, o gestor da pasta de educação, Altemir Lira, o Diretor Técnico da Fundap, Camilo Lélis Gouveia, e o Diretor Administrativo da Fundap Luís Walber Viga.

Representando a Câmara Municipal, Beliza falou sobre a realização do Certame. “Estou aqui representando meus colegas vereadores, tendo em vista que eles aprovaram esse processo seletivo, e agora estamos fechando com esse ato de divulgação do resultado das pessoas obtiveram a pontuação necessária para a aprovação. Quero parabenizar todas as pessoas que conseguiram a pontuação considerável, e dizer para aqueles que não foram aprovados, que continuem se dedicando, estudando, para que no próximo seletivo ou concurso, tenham êxito”, destacou.

O Vereador ainda agradeceu à Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Mazinho Serafim, do vice-prefeito Gilberto Lira e do Secretário de Educação Altemir Lira por esse importante reforço na educação Municipal, através do Certame. E acrescentou. “Acompanhamos todo esse processo, e podemos constatar que foi transparente, limpo e moral. Quero pedir pra toda a nossa população que continue estudando, pois a educação representa o avanço tanto para as nossas crianças, bem como também para todos os munícipes”, concluiu.