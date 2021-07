Veja quem é o namorado do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, um dos pré-candidatos do partido à Presidência da República na eleição do próximo ano, declarou-se gay em entrevista à TV Globo que foi ao ar na noite de ontem. Sem citar o nome do companheiro, o gestor afirmou que namora há 11 meses um médico pediatra.

O namorado de Leite é o capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos, que vive na capital paulista e está se especializando em endocrinologia pediátrica na USP (Universidade de São Paulo). A informação sobre o namoro entre Bolzan e Leite foi divulgada pela Gazeta do Espírito Santo e confirmada pelo UOL.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse o governador ao programa Conversa com Bial.

Bolzan é graduado em medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo e fez residência em Pediatria pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Redes sociais em alta

De ontem para hoje, as redes sociais do governador do Rio Grande do Sul receberam grande atenção. Em menos de 24 horas, Eduardo Leite ganhou mais de 80 mil seguidores.

De acordo com informações da plataforma SocialBlade, um serviço de rastreamento de estatísticas e análises de mídias sociais, Leite ganhou 80.108 novos seguidores em seus perfis do Twitter, Facebook e Instagram nas últimas 24 horas.

A maior parte corresponde ao Instagram, onde ele conquistou mais 61.925 seguidores. No Twitter e no Facebook, foram 13.639 e 4.544, respectivamente.

Agora, o governador do Rio Grande do Sul soma cerca de 920,5 mil seguidores nas três redes sociais. A expectativa é que ele consiga ultra.