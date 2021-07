Vaza foto de Sikêra Júnior imitando Ney Matogrosso

Na noite desta quarta-feira (30), uma foto do apresentador Sikêra Júnior imitando o cantor Ney Matogrosso começou a circular nas redes sociais.

O registro está causando grande alvoroço e diversos internautas estão compartilhando a foto acompanhada de frases ironizando Sikêra.

Especula-se que o registro foi feito no início dos anos 90 durante apresentação em um concurso. A foto mostra o apresentador do “Alerta Nacional” sem camisa, com uma calça colada ao corpo e segurando um microfone. Sikêra estaria supostamente caracterizado como o cantor Ney Matogrosso.

A foto começou a circular após o apresentador fazer declarações homofóbicas ao vivo durante seu programa.

Na ocasião Sikêra Júnior criticou uma campanha feita pela rede de fast food Burguer King onde crianças de várias idades explicam a normalidade em ver pessoas do mesmo sexo juntas.

“Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento em que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança”

Após o ocorrido, diversas empresas desvincularam suas marcas a imagem do apresentador. Com isso, a RedeTV! perdeu inúmeros patrocínios de peso. O apresentador tentar se desculpar, mas não surtiu efeito. Apenas cinco dias depois do episódio, a emissora emitiu um comunicado criticando a postura de seu apresentador.