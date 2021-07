Vasco anuncia demissão do técnico Marcelo Cabo

- Publicidade-

O Vasco da Gama anunciou oficialmente o desligamento do treinador Marcelo Cabo, da equipe de futebol profissional. O técnico foi comunicado de sua dispensa na tarde desta segunda-feira (19/07) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina. A equipe soma 18 pontos e está na 8ª colocação.

Cabo chegou ao Vaco há pouco menos de cinco meses. O anúncio foi feito no dia 27 de fevereiro. Desde então, foram 29 jogos, com 13 vitórias, dez empates e seis derrotas. Com ele, o cruzmaltino conquistou o título da Taça Rio, depois de eliminação precoce no Campeonato Carioca.

Na última sexta-feira, o diretor de futebol do Cruzmaltino, Alexandre Pássaro, falou sobre uma possível troca no comando técnico da equipe.

— Eu não penso que há garantias quando se troca de treinador. O termômetro é o dia a dia. A gente analisa o trabalho, a aceitação dos atletas e a tabela. Quando se achar que os caminhos se distanciaram, se muda de postura — disse Pássaro. Em um primeiro momento, a fala parecia demonstrar que Cabo estava seguro no cargo, por pelo menos alguns jogos. No entanto, após o empate em 1 a 1 com o Náutico no domingo, o treinador não resistiu.