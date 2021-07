Vacinação contra Covid-19: quase 63 mil pessoas acima dos 60 já foram salvas, aponta estudo

- Publicidade-

Na última semana, o número de internações e mortes por Covid diminuiu no Brasil. Ainda é uma queda pequena, mas apoiada nos números da vacinação.

Nas faixas etárias acima de 60 anos, a média de vacinados com a segunda dose, ou com a vacina de dose única, é muito mais alta do que a média total. Acima dos 70 anos, está quase em 90%.

A Universidade Federal de Pelotas, referência nos estudos da pandemia, tinha calculado que, nessa faixa dos maiores de 70 anos, a imunização salvou mais de 40 mil vidas. Agora o gráfico foi atualizado com a inclusão da faixa que vai dos 60 aos 69 anos, e o Fantástico teve acesso aos dados: quase 63 mil pessoas foram salvas pelas vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

Além disso, os pesquisadores confirmam: a infecção depois da segunda dose não é uma falha da vacina. Os casos de óbito são 0,02% entre os que pegaram a Covid depois da segunda dose.