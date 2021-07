Vacinação contra a Covid-19 será retomada com o público de 18 anos em Cruzeiro do Sul na sexta-feira

- Publicidade-

Com quase 75% da população vacinada, o município de Cruzeiro do Sul, vai retomar nessa sexta-feira, a vacinação contra a Covid-19, para pessoas de 18 anos pra acima na zona urbana da cidade.

Na zona rural, o município já vacinou pessoas com a idade de até 22 anos. “Desde o início nós contemplamos, toda a faixa etária a partir dos 18 anos de idade. Tivemos hoje a boa notícia que Cruzeiro do Sul irá receber 20 mil doses de vacina. Na sexta-feira,23, iniciaremos a vacinação para todos os jovens de 18 anos e para todos acima de 18 anos que por algum motivo ainda não tomaram a vacina. Estaremos na ABB à partir das seis horas da tarde até as onze da noite”.

O secretário ainda informou que na sexta feira eles estarão publicando o cronograma de vacina de toda a área rural nas unidades de saúde. “Você da área rural, fique atento aos dias que deverão ir as unidades de saúde para tomar as suas vacinas”.