Urgente: Repórter é presa durante jornal ao vivo e tudo é transmitido na TV

Antes de mais nada, vale salientar que a situação em Cuba não está boa. No país latino, grandes manifestações seguem acontecendo nas ruas e milhares de revoltas atingiram os moradores da ilha. Até mesmo o direito a informação e imprensa está, mais do que nunca, ameaçado no país. Desta vez, uma repórter foi presa durante sua participação ao vivo na TV.