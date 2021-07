Urgente: passageiro morre e motorista fica gravemente ferido após colidir com carreta na BR-364

- Publicidade-

De acordo com informações apuradas até o momento, o veículo seguia sentido Porto Velho/Jaru, quando colidiu na parte dianteira esquerda de uma carreta e logo em seguida frontalmente com outro bi trem.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas de acordo com informações, o motorista do caminhão atingido em cheio, ainda tentou tirar ao máximo a direita da pista, mas ainda assim colidiu com o veículo de passeio que veio de frente com ele.

Familiares do homem morto e do ferido seguiam logo atrás em outro veículo, e seriam todos de Brasília.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e retirou ambos das ferragens, os socorrendo ao Hospital Municipal, porém um deles deu entrada já sem vida.