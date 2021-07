Urgente-Caos no Pronto Socorro- Paciente com fratura exposta não pode ser operado por falta de anestesista

- Publicidade-

José Monteiro da Silva de 58 anos de idade, morador da Vila Extrema, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, às 21 horas deste sábado (17), com fratura exposta.

O paciente foi levado para o centro cirúrgico mas até às 21;30 não tinha sido dado o início do procedimento apesar da equipe toda estar de prontidão.

Equipe cirurgica esperando anestesista da INAO

O médico anestesista Dr Roney, que [e do quadro do Pronto Socorro tentou fazer a anestesia, mas foi impedido por uma funcionária do hospital chamada Grace que informou que segundo as regras, a anestesia precisa ser feita por um profissional da INAO, empresa que terceirizou os serviços.

O anestesista da INAO, não se encontra no hospital.

INAO ganhou licitação para tratar do setor de ortopedia do Pronto Socorro de Rio Branco