Ufac agora tem sala de acolhimento no Pronto-Socorro de Rio Branco

A Universidade Federal do Acre agora tem uma sala de acolhimento no Pronto-Socorro de Rio Branco, inaugurada na tarde da quarta-feira (30). O espaço tem a função de receber parentes de pacientes internados para leitura do boletim médico e conversa com profissionais de saúde.

A sala de acolhimento é resultado de um projeto de extensão colaborativo entre Ufac e PS.

“Somos a única universidade pública do Acre, que faz pesquisa e extensão com muita qualidade; esse é o nosso papel”, disse. “Agradeço à doutora Carolina Soares que nos procurou. Nós a apoiamos e acreditamos no projeto desde o início e que isso ajudaria muito no trabalho dos profissionais de saúde do Huerb”, disse Guida Aquino, reitora da Ufac.

Para a coordenadora de fisioterapia da UTI do 5º andar do Huerb, Simone Fernandes, a sala representa um aconchego para parentes de pacientes e para profissionais que trabalham na UTI. “Por ser uma área que trata de pacientes internados com covid-19, as visitas são restritas e com encontros semanais”, contou. “Neste lugar encontramos todos os sentimentos; a forma como conseguimos organizar e deixar menos frio foi o que nos ajudou”, disse ela.



