Trio é preso vendendo droga em via pública na Baixa da Colina

Três homens, sendo eles gêmeos e uma mulher, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (23), na Rua Francisco Ferreira, no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam em um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia via Ciosp que dizia que havia três pessoas em via pública comercializando drogas.

Os traficantes, ao perceber a aproximação da guarnição, tentaram fugir, mas foram capturados. Com os jovens, os PMs encontraram 7 (sete) trouxinhas de substância branca aparentando ser cocaína; 13 (treze) trouxinhas de substância branca aparentando ser merla; 02 (duas) barras de trouxinhas de substância esverdeada aparentando ser maconha e mais 100 reais em espécie, provavelmente fruto de venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao trio de traficantes que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.