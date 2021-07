Travesti aluga suíte de motel e é flagrado furtando TV

- Publicidade-

O fato até mesmo inusitado aconteceu no início da noite desta quinta-feira (15) em um motel localizado no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

Um travesti de 17 anos foi flagrado furtando uma TV de uma das suítes do estabelecimento. De acordo com a polícia, o acusado chegou ao local com um motorista de aplicativo. Após 20 minutos, ele teria solicitado que a recepcionista chamasse um taxista.

Quando o taxista chegou, o adolescente com a TV enrolada em uma toalha teria dito que havia comprado o objeto pelo valor de R$ 350,00.

Ele colocou o televisor no porta malas do táxi, mas na portaria foi impedido de sair, haja vista que a camareira notou a falta da TV na suíte.

A PM então foi acionada e o acusado levado à Central de Flagrantes. Segundo a direção do motel, somente essa semana quatro TVs já foram furtadas das suítes.