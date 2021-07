Traição, filho fora do casamento e fortuna: A vida polêmica de Leonardo

Uma delas está em torno das suas puladas de cerca. Atualmente, ele é casado com a digital influencer e empresária Poliana Rocha. Mas, apesar do casamento duradouro, nem tudo foram flores na vida conjugal do casal.

Isso porque, o cantor já teve relacionamentos fora de seu casamento. E não só isso! Leonardo também teve um filho fruto de um relacionamento extraconjugal, o ator e cantor João Guilherme.

Mas, apesar das traições públicas, Poliana Rocha garante que está tudo bem entre eles. Recentemente, aliás, ela se declarou para o cantor ao comemorar o aniversário de casamento com Leonardo e surpreendeu ao falar sobre as traições.