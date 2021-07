Trabalhador é socorrido por militar após sofrer infarto no Terminal Urbano de Rio Branco

- Publicidade-

Um cidadão que não teve a identidade revelada estava trabalhando no Terminal Urbano de Rio Branco quando sofreu uma parada cardíaca. O fato aconteceu no dia 24 de junho deste ano. As imagens foram divulgadas neste sábado (10).

De acordo com as imagens de monitoramento, o homem ainda tenta fazer uso do aparelho de celular, mas sem obter êxito, levanta e deambula atravessando a pista, e seguindo para uma outra plataforma, quando cai ao solo e é socorrido por um policial militar que estava de serviço.

Com agilidade e rapidez, o militar deu início ao procedimento de reanimação cardiopulmonar até a chegada do SAMU, que conduziu o cidadão para o Pronto Socorro da Capital.

Veja o vídeo: