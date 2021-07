Torradas ‘recheadas’ com maconha e tabaco que seriam entregues no FOC são apreendidas

- Publicidade-

De acordo com a equipe de plantão, o alimento que é recebido no Núcleo de Apoio à Família (NAF) foi submetido ao aparelho de raio X, na entrada do presídio. Os policiais identificaram o material estranho e realizaram a revista manual, momento em que identificaram as substâncias ilícitas.

Os três presos que receberiam os materiais foram identificados e a direção da unidade informará as autoridades competentes sobre a ocorrência. No âmbito da Unidade, um processo administrativo será aberto.