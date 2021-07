Tirullipa sai em defesa de pastor: “Vocês ainda vão matar alguém”

- Publicidade-

Após um vídeo no qual Wesley Safadão e amigos brincavam com crianças viralizar porque os internautas interpretaram que o pastor evangélico André Victor estaria aliciando uma menina, o humorista Tirulipa veio a público defender o religioso. Segundo o filho de Tiririca, tudo não passou de um mal entendido. Ele classificou as notícias como fake news e afirmou que elas podem trazer consequências graves à vida de Victor.