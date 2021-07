Tiroteio em orla na Zona Sul de Manaus deixa homem morto e outro ferido

- Publicidade-

Um homem, de 25 anos, morreu e outro, de 22, ficou ferido na noite desta quinta-feira (29) após criminosos atirarem em uma orla no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. A polícia investiga a motivação do crime.

Por volta das 20h40, dois criminosos, fardados com roupa de gari, atiraram contra a dupla que estava na orla do “Amarelinho”. Os atiradores estavam em uma motocicleta.

As vítimas foram socorridas por moradores para o Serviço de Pronto Atendimento da Zona Sul, com vários disparos na região do rosto.

Apenas um jovem sobreviveu. Ele relatou para a polícia que o crime se deu por retaliação de briga entre facção.

Sem entrar em detalhes, a família do homem que morreu disse ao G1 que desconhece a motivação do crime. Os familiares estavam em casa quando receberam uma ligação informando sobre o ocorrido. Eles disseram que apenas souberam que criminosos chegaram atirando no local em que a vítima estava.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.