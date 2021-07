Teve até mágico! Neymar dá festa de três com dias com tema Las Vegas

- Publicidade-

De acordo com fontes da coluna, a festa de Neymar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, teve duração de três dias. O evento, que teve como tema Las Vegas, começou no sábado (17/7) e só terminou na madrugada desta terça-feira (20/7). Até mesmo um mágico foi contratado para animar os convidados.

A festa teve início com um torneio de poker, mas foi noite adentro com muita música e bebida, e nenhum distanciamento social. A lista era de 220 convidados, mas cerca de 400 pessoas estiveram no local, a maioria mulheres, que foram levadas até a casa de festas em micro-ônibus.