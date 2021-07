Temendo desgaste político, Gladson planeja extinguir Igesac

- Publicidade-

O Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), criado em junho de 2020, como substituto do Pró-Saúde, deve ser extinto e não irá mais assumir nenhuma das unidades de saúde como estava previsto.

Segundo informações, o governador Gladson Cameli, está tremendo um grande desgaste político com a forma como o institui está gerindo o órgão

Porém, em meio a discussão, está quase definido que o Igesac não vai gerenciar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da Sobral e do Segundo Distrito,

O governo tem tido dor de cabeça com as manifestações, principalmente de sindicatos e servidores, que sempre entenderam que passar a administração das unidades seria uma terceirização, acabou ganhando força no Palácio Rio Branco.