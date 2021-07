TCE condena ex-prefeito do Bujari a devolver mais de R$ 470 mil aos cofres públicos

- Publicidade-

O ex-prefeito do Bujari, Romualdo Araújo (PP), foi julgado e condenado pelo Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC) a devolver aos cofres do Município de Bujari, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor de R$ 477.090,04 (quatrocentos e setenta e sete mil, noventa reais e quatro centavos). A decisão foi publicada na edição do Diário Eletrônico.

A decisão é referente à aquisição de medicamentos no exercício de 2019, sem a devida comprovação da finalidade pública da despesa e do controle de almoxarifado.

Além da devolução do recurso, o TCE optou pela aplicação de multa a Romualdo no percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser devolvido ao erário.