Tatuador brasileiro remove dedo da mão para ter aparência de “demônio”; veja

De acordo com a publicação do jornal Daily Star , o homem chegou a gastar mais de R$ 5 mil somente para adicionar as presas nos cantos da boca. Prado também removeu a ponta do nariz e as orelhas. Segundo o portal, o tatuador disse ter “alta tolerância à dor”, por isso não se incomoda em realizar os procedimentos.

“Eu não acho nada tão doloroso. Eu sofro muito mais nos pós-procedimentos do que neles. Eu adoraria não sentir nenhuma dor. Mas preciso sentir para conquistar o que quero. Então eu encaro”, afirmou.