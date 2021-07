Tarauacá inicia vacinação de pessoas com 18 anos ou mais nesta segunda-feira

- Publicidade-

O município de Tarauacá, no interior do Acre, deu mais um passo importante no quesito vacinação. Nesta segunda-feira (5), pessoas de 18 anos podem procurar o ponto do drive-thru bem em frente à Escola José Augusto de Araújo.

Para o secretário Aderlândio França, o município de Tarauacá avançou bastante na vacinação contra a covid-19.

“Estamos felizes que conseguimos avançar na imunização das pessoas em Tarauacá e principalmente no público de 18 anos. Parabéns para todos que estão à frente dessa batalha contra esse vírus”, disse.