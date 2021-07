Surfista Pedro Scooby e esposa postam fotos nus em banheira; veja

- Publicidade-

O surfista Pedro Scooby e sua esposa Cintia Dicker agitaram as redes sociais neste sábado (10). O casal compartilhou cliques nus na banheira de um hotel em Porto (Portugal).

“O descanso do guerreiro”, escreveu o surfista ao publicar a foto em seu Instagram. “Vivendo o sonho”, escreveu, por sua vez, a modelo em seu post, que mostra seu pé no peito do marido.