Suposto amante de Flordelis ganha R$ 15,6 mil no gabinete da deputada

Publicidade

“Nunca tive nenhum caso com o Anderson Mello. Ele chegou na minha igreja com a antiga esposa dele, a Débora, para pedir ajuda. Eu estou sofrendo com uma crise de acusações muito fortes há muito tempo e não tive cabeça para falar sobre isso até então, mas agora eu quero falar. Passei e estou passando por muitas situações difíceis e o que ela (Débora) está falando é mentira”, disse a pastora.

Flordelis ainda aproveitou para revelar à coluna que, na verdade, está namorando o produtor artístico gospel Allan Soares. Os primeiros rumores de que a pastora e o carioca estavam namorando surgiram em fevereiro deste ano, quando eles foram vistos abraçados na comemoração do aniversário dela. Na época, ele desmentiu o romance.

“Estou me relacionando com o Allan. Não falei nada para ninguém até então, mas hoje estou com vontade de falar tudo sobre a minha vida. Não tenho de me esconder de ninguém. Eu e o Allan estamos conversando muito desde o ano passado. Ele é o meu assessor de agenda, mas nunca tínhamos tido qualquer tipo de relacionamento se não o profissional. Depois da morte do meu ex-marido (Anderson do Carmo) e da prisão dos meus filhos, nós nos aproximamos muito. Me deu muita força ter ele como um amigo nesses momentos”, contou.